Piedras en los riñones: cuándo se necesita cirugía y cómo prevenir nuevos cálculos

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Las piedras en los riñones se forman cuando los minerales y las sales en la orina se concentran en exceso, se cristalizan y se unen con el tiempo para formar depósitos sólidos, explicó el doctor José Pablo Carrillo, urólogo.

El especialista detalló cuáles piedras logran salir y cuáles no según su tamaño, además del riesgo de intentar botar una piedra grande, que puede provocar daño renal permanente.

También abordó los tipos de cirugía que se realizan cuando las piedras son grandes, como la litotricia extracorpórea, la ureteroscopia, la nefrolitotomía percutánea y la cirugía abierta, y ofreció consejos para prevenir la formación de nuevos cálculos.