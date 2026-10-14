Piedras en la vesícula: causas y tratamientos para eliminarlas

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La extracción de cálculos biliares y tumores puede realizarse mediante dos procedimientos médicos, y comprender cómo se forman estas piedras es clave para saber cuándo es necesario operar.

El Dr. José Fernando Zamora Lizano, especialista en cirugía general y endoscopia gastrointestinal, explica qué son exactamente las vías biliares y cuál es la función de la bilis en el cuerpo.

El especialista detalla que los cálculos son depósitos sólidos que aparecen cuando los componentes de la bilis pierden el equilibrio y se cristalizan.