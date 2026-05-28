Antes de llamarse San Rafael, el cantón herediano número 5 era conocido como Piedra Grande, una roca que aún se ubica en el actual distrito de San Josecito como testigo mudo de la historia local.

El 28 de mayo de 1885 marcó la fundación oficial cuando los sacerdotes, ante el crecimiento desmedido de Heredia, decidieron separar el territorio sacando nombres santos de una bolsita.

La celebración de los 141 años de cantonato encuentra a este territorio dividido en cinco distritos que mantienen vivas las tradiciones de más de un siglo.