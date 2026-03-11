Pie de manzana crujiente: aprenda cómo prepararlo

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La chef Rocío Rivera Gutiérrez enseña cómo preparar un pie de manzana crujiente, transformando la cocina con el aroma de manzana y canela recién horneadas.

La especialista explica qué define un pie bien logrado en sabor y textura, detallando la función de cada ingrediente en la base. “Para que este crujiente se lleva a hornear a 350 por unos 30 minutos”, detalló.

La chef Rivera Gutiérrez también revela cómo influyen la canela, el limón y el almidón de maíz en la consistencia final de este clásico de la repostería.