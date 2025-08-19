El Ministerio de Seguridad solicitó a dueños de locales comerciales en Lindora, Santa Ana, implementar y reforzar medidas de seguridad para evitar el ingreso de armas de fuego, acción planteada tras el triple homicidio ocurrido en un bar de la zona durante la noche del viernes.

Esta iniciativa, explicada por la cartera de seguridad, busca prevenir delitos contra la vida y proteger a la comunidad mediante protocolos más estrictos de vigilancia y control de acceso.

La medida forma parte de una estrategia para combatir la violencia en áreas comerciales de alto tráfico.