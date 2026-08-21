Piden declarar emergencia nacional en varios cantones del país

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) acordó este jueves recomendar al Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia nacional en nueve cantones del país, debido a las afectaciones provocadas por los eventos hidrometeorológicos registrados durante las últimas semanas.

La recomendación incluye a Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, donde las lluvias han provocado inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, daños en vías y accesos y el aislamiento de comunidades.

CNE recomienda declarar emergencia nacional

La CNE fundamentó su recomendación en informes técnicos y en la información meteorológica que evidencia un período prolongado de condiciones inestables en el Caribe y la Zona Norte.

Entre el 20 de julio y el 18 de agosto, ocho ondas tropicales atravesaron el país de manera sucesiva.

A esto se sumaron el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y el aumento de los vientos alisios.

La combinación de estos factores produjo lluvias fuertes y persistentes, que elevaron la saturación de los suelos hasta niveles de entre 80 % y 100 %.

Lluvias provocaron daños en el Caribe y la Zona Norte

El episodio de mayor intensidad ocurrió entre el 16 y el 17 de agosto, cuando algunos sectores del Caribe Sur y Turrialba acumularon hasta 360 milímetros de lluvia en 48 horas.

El incremento de los caudales también generó afectaciones importantes en territorios indígenas de Limón. Las lluvias dañaron vías y accesos principales y dejaron a varias comunidades totalmente incomunicadas por vía terrestre.

Las condiciones registradas durante las últimas semanas aumentaron el riesgo de nuevos incidentes, especialmente en zonas donde los suelos permanecen altamente saturados.

¿Qué cantones podrían quedar bajo emergencia nacional?

La recomendación de la CNE contempla nueve cantones:

Guatuso.

Turrialba.

Sarapiquí.

Limón.

Pococí.

Siquirres.

Talamanca.

Matina.

Guácimo.

La CNE remitió la recomendación al Poder Ejecutivo, que deberá valorar la declaratoria de emergencia nacional.

¿Qué permite una declaratoria de emergencia?

Una declaratoria de emergencia establece un marco excepcional para que las instituciones atiendan de manera integral y prioritaria los daños provocados por un evento.

Este mecanismo, previsto en la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, permite coordinar y ejecutar las acciones y obras necesarias para atender las afectaciones.

También facilita la implementación de medidas para proteger la vida y la salud de las personas, recuperar la infraestructura dañada y restablecer los servicios afectados.

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