El tour “Devils on the Run”, que presenta la supuestamente poseída muñeca Annabelle asociada a la saga The Conjuring, entró en crisis tras la muerte inesperada del investigador paranormal Dan Rivera, de 54 años, ocurrida el pasado 13 de julio en un hotel de Gettysburg, Pensilvania.

Rivera, guía principal y miembro de la New England Society for Psychic Research (NESPR), fue encontrado sin vida en su habitación. Aunque el forense informó que no hubo signos de violencia, la causa oficial de su fallecimiento sigue pendiente de una autopsia que tomará entre 8 y 10 semanas.

Su muerte ha reavivado inquietudes dentro de la comunidad esotérica. Uno de sus colegas, Philip Siracusa, pidió la cancelación del tour, alarmado por el supuesto poder maligno de la muñeca y advirtió:

“A veces, lo mejor es dejar las cosas en paz”, afirmó, y cita la advertencia original de los Warren sobre no sacar a Annabelle de su vitrina.

También emergieron voces críticas como la de Chris McKinnell, nieto de Lorraine Warren, quien acusó de irresponsable llevar a la muñeca fuera del museo y sin las medidas de protección recomendadas.

Aunque la NESPR anunció que continuará con las fechas programadas en memoria de Rivera, su inesperada muerte ha reactivado el debate sobre la seguridad y la ética de exhibir objetos con supuestos poderes paranormales.

