Los residentes de Belén de Heredia, claman por la intervención urgente de las autoridades municipales y nacionales para reemplazar y reparar los puentes que generan inundaciones recurrentes, lo cual afecta directamente la movilidad y seguridad de la comunidad.

Dicha situación, que se ha agravado en los últimos meses, ha sido documentada a través de múltiples reportes ciudadanos y evidencia visual que muestra el colapso de infraestructuras críticas durante episodios de lluvia.

La falta de mantenimiento y diseño inadecuado de estas estructuras podrían incrementar el riesgo para los habitantes y requerirán una inversión significativa para su pronta solución.