Este jueves 11 de setiembre, aproximadamente a las 12:43 p. m., se reportó un accidente en Aserrí, en el sector de Monterrey, donde un vehículo tipo pick-up salió de la vía y cayó a un precipicio de entre 4 y 5 metros.

En el vehículo viajaban 11 personas, varias de las cuales resultaron con lesiones. Entre los heridos se encuentran extranjeros, según los primeros reportes.

Actualmente, 10 vehículos de emergencia se encuentran en el lugar o en ruta, incluyendo ambulancias básicas, avanzadas y de rescate, provenientes de los comités de Aserrí, León Cortés, Tarrazú, San Juan Sur, Frailes y Metropolitano.

Hasta el momento se están valorando 14 pacientes. Según la clasificación inicial, se mantiene 1 en condición crítica, 4 urgentes y 9 estables. Se desconoce cuántos serán trasladados a centros médicos.

Las autoridades y cuerpos de socorro continúan trabajando en la zona para brindar atención a los heridos y garantizar la seguridad del área. Se recomienda a los conductores extremar precauciones si transitan por la zona.

La información sobre este accidente se encuentra en desarrollo.