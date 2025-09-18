Un vehículo tipo pick-up cayó a un guindo de al menos 20 metros la tarde de este jueves en el Cerro de la Muerte, sobre la ruta entre Pérez Zeledón y San José.

La Cruz Roja Costarricense logró extraerlo del vehículo y trasladarlo en condición delicada al hospital.

Accidente quedó grabado

El momento exacto del accidente fue registrado por la cámara de un tráiler que transitaba por la zona. En el video se observa cómo varios vehículos rebasan al camión antes de llegar a la curva, sin embargo, el pick-up no logra completar la maniobra y termina precipitándose al vacío.

El caso dejó claro una vez más los riesgos de adelantar en este sector de la carretera, considerado uno de los más peligrosos del país.