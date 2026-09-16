¡Picazón intensa! Una señal que no debemos ignorar 

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La piel pica mucho cuando hay problemas en el hígado, debido a la acumulación de sales biliares y toxinas en la sangre que el hígado enfermo no puede filtrar ni eliminar de forma correcta, produciendo inflamación y molestias en el cuerpo.

El Dr. Olivares explica que muchas veces la gente confunde esta picazón con alergias en la piel porque pica y se inflama, y que otras señales de alerta incluyen piel y ojos amarillos, tendencia a moretones, orina oscura y heces claras.

El especialista detalla que el hígado puede recuperarse con apoyo de sustancias como cardo mariano, alcachofas, boldo, clorofila y glutatión, y que factores como el alcohol, los medicamentos y la alimentación también afectan su funcionamiento.