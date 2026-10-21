PFC está a la espera de la renovación del permiso sanitario del ‘Lito’ Pérez

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Puntarenas FC aguarda la renovación del permiso sanitario del Estadio Municipal Miguel “Lito” Pérez, que vencía este miércoles 21 de octubre, para poder disputar en ese recinto el partido ante Inter San Carlos programado para el sábado 24 de octubre a las 6:00 p. m., correspondiente a la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026.

La Municipalidad de Puntarenas ya presentó los requisitos para tramitar la renovación, entre ellos el pago de las multas y la documentación sobre la verificación de las instalaciones eléctricas, y solicitó al Ministerio de Salud una autorización provisional para utilizar el inmueble mientras se completan los trámites, al tiempo que aclaró que el recinto no está clausurado ni inhabilitado.

El club advirtió que, si no recibe respuesta de Salud este miércoles, pedirá a la Unafut que el encuentro se programe en su sede alterna, el Estadio de Puente Piedra, en Grecia, una sede que ya está contemplada para un partido de Liga de Ascenso este sábado.