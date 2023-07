Recientemente, se hizo viral un video en las redes sociales, en el que unos jóvenes afirman que el artista Peso Pluma es mejor cantante que Freddie Mercury.

A través de TikTok, el usuario @newtalkingmx compartió una encuesta en la que le preguntaba a un grupo de jóvenes de manera individual a quién consideraban mejor cantante: ¿Peso Pluma o Freddie Mercury?

Desde el lanzamiento de ‘Ella baila sola’ el pasado mes de abril, el mexicano ha cosechado un gran reconocimiento en su carrera musical.

El videoclip, que ya cuenta con más de 278 millones de vistas, ocupa el puesto 18 en los videos musicales más populares del mundo en YouTube.

Ante la sorpresa de muchos, las respuestas más favorables fueron para el oriundo de Jalisco, que al parecer tiene mayor fama y reconocimiento entre la generación ‘centennial’ en comparación con el fallecido vocalista de la legendaria banda de Queen.

En el clip, que ya cuenta con más de 75 mil comentarios, se logra evidenciar las réplicas de los entrevistados que no repararon en disimular su fanatismo por Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre real del latino.

“Peso Pluma, obviamente, es que es perfecto la verdad. Es una cosa tan hermosa, no, no, es que lo amo, yo lo amo con todo mi corazón”, “Mi chiquita Peso Pluma”, “Peso Pluma porque a Mercury no lo he visto”, dijeron algunos de los entrevistados.