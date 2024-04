Podrían radicalizar medida. Tammy Meza, vocera del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, manifestó que hasta el momento no se alcanza un acuerdo entre los galenos y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) porque en la mesa de negociación no se ha contado con un representante de la junta directiva. La dirigente no descartó que la acción de protesta se podría radicalizar, aún sin llegar a una huelga. Como se recuerda la aprobación del incremento salarial se consideraba como la salida para esta crisis. Sin embargo, esto parece estar lejos de ser realidad.