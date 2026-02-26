Pescado a la mostaza: una receta elegante y sencilla para sorprender en casa

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Ante la cercanía de Semana Santa, el chef Wielhelm Diermissen compartió una receta práctica para preparar pescado de forma diferente, utilizando curvina o marlin pasados por harina para darles consistencia y evitar que se desarmen al cocinarlos en sartén caliente con aceite de oliva.
La preparación incluye un salteado de vegetales frescos como tomates cherry, cebolla morada, cebollín, apio y culantro coyote, que aportan color y sabor natural sin necesidad de recurrir a productos procesados.
En aproximadamente 10 minutos, el pescado queda en su punto para servirse acompañado de arroz y disfrutar en familia durante los días de abstinencia de carne, ya sea con marlin, curvina, tilapia o incluso atún, según la disponibilidad en cada hogar.