Una jornada histórica fue lo que protagonizaron Diriangén y Herediano esta noche en la Copa Centroamericana.

El equipo nicaragüense venció 4-2 a los florenses, y se colocan momentáneamente como líderes del grupo B.

Esta es la primera vez en la historia que un club tico recibe cuatro goles de uno nicaragüense en un partido de CONCACAF.

Renzo Carballo fue el jugador más destacado del juego, con dos anotaciones y un desempeño notable.

Herediano tiene una salida pendiente en la fase de grupos, deberá visitar Panamá para enfrentar al Sporting San Miguelito.