Personas que no saben leer ni escribir podrán prepararse para prueba teórica de manejo

La sede de educación vial en San Carlos habilitó cursos gratuitos para personas que no saben leer ni escribir, con el objetivo de prepararlas para la prueba teórica de manejo de automóviles, transporte público y motocicletas, en una iniciativa que busca reducir las barreras de acceso a la licencia de conducir.

Las capacitaciones se extenderán hasta el 21 de agosto y los horarios están diferenciados: a las 8:00 de la mañana para quienes aspiran a conducir vehículos livianos y transporte público, mientras que al mediodía se atenderá a los interesados en obtener la licencia para motocicleta.

La asistencia durante los cinco días de duración del curso es obligatoria para poder presentar la prueba teórica, según las disposiciones del centro educativo. Esta medida representa una oportunidad para que personas con limitaciones de lectoescritura accedan a la educación vial y puedan optar por su licencia.