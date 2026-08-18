Personas podrían esperar más de 800 días para realizarse una resonancia magnética

Un paciente podría esperar hasta 821 días para realizarse una resonancia magnética en la Caja Costarricense de Seguro Social, según la alarmante cifra compartida por el Sindicato Nacional de Enfermería, que evidencia la grave crisis en los tiempos de atención del sistema de salud pública.

Los atrasos en la prestación de este servicio llevaron a la CCSS a intervenir el Centro Nacional de Imágenes Médicas a partir del primero de septiembre, en un intento por agilizar los procesos y reducir la lista de espera.

Trascendió que 947 pacientes fallecieron mientras aguardaban la realización de una resonancia magnética en esta lista de espera, un dato que ha generado profunda preocupación entre los gremios médicos y la ciudadanía.