La décima edición del Picnic Festival Centroamérica dejó una marca imborrable en los asistentes con una propuesta musical que logró conectar a diferentes generaciones en un mismo escenario.

Gwen Stefani, Sublime, Paulo Londra, Rawayana, Sech y Beéle fueron algunos de los artistas que encendieron la primera jornada del festival, llevándose la ovación del público en una noche de nostalgia, baile y euforia.

Desde las primeras horas, miles de fanáticos se dieron cita en el Centro de Eventos Pedregal, listos para sumergirse en una experiencia que fusionó géneros como el reggaetón, pop, reggae, hip hop y rock.

Gwen Stefani y Sublime: el poder de los clásicos

La icónica Gwen Stefani dejó claro por qué es una de las artistas más influyentes de la industria. Con una energía increíble, interpretó éxitos de su etapa como solista y sorprendió a sus seguidores con clásicos de No Doubt, como Just a Girl y Ex-Girlfriend. Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la cantante invitó al escenario a una fanática que viajó 19 horas solo para verla.

Por su parte, Sublime transportó al público a la década de los 90 con un setlist que incluyó himnos como Santería, Caress Me Down y What I Got. La agrupación, que no se presentaba en Costa Rica desde hace 12 años, lo cual encendió la nostalgia con su inconfundible estilo reggae-punk.

El sonido latino: Paulo Londra, Sech y Beéle

Para los amantes del género urbano, Paulo Londra fue uno de los momentos más esperados. El argentino se adueñó del escenario con temas como Adán y Eva, Nena Maldición y Tal Vez, demostrando su versatilidad y carisma al interactuar con el público costarricense.

El reggaetón también tuvo su espacio con el panameño Sech, quien convirtió el recinto en una fiesta con sus éxitos 911, Otro Trago y Falsas Promesas. Mientras tanto, el colombiano Beéle aportó su estilo fresco con un show cargado de vibras caribeñas.

Rawayana: el alma de la celebración

La banda venezolana Rawayana se destacó con un espectáculo vibrante y lleno de energía, manteniendo a la audiencia en constante movimiento con temas como Hora Loca, Dame un Break y Veneka.

Un festival que sigue haciendo historia

A lo largo de los años, el Picnic Festival Centroamérica evolucionó a través del tiempo hasta convertirse en el evento musical más influyente de la región. En su décima edición, demostró que su magia no solo radica en la producción y los artistas, sino en la capacidad de unir a generaciones a través de la música.

Con una primera jornada exitosa, los asistentes ya esperan con ansias las próxima fecha del festival, que promete sorprender con más talento y experiencias inolvidables.