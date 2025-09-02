El personal de seguridad destacado en los muelles del país ahora cuenta con drones submarinos donados por la Embajada de los Estados Unidos, los cuales permiten revisar los cascos de los barcos en busca de compartimientos ocultos utilizados para ocultar drogas bajo el agua.

Además, se capacitó y certificó al personal que estará a cargo de su operación, en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional.

Esta tecnología representa un avance significativo en la detección de los llamados “parásitos” utilizados por las organizaciones criminales.