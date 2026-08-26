Persona lucha por su vida tras accidente en el segundo piso de una torre en San José

Una persona quedó atrapada este miércoles luego de un choque en el segundo piso de una torre de parqueo en Lourdes de Montes de Oca, San José.

La emergencia se reportó al sistema de alerta a las 11:01 a. m., en las cercanías del Palí de Lourdes.

¿Qué fue lo que pasó?

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la persona quedó atrapada dentro de la estructura, con peligro de caer desde el segundo piso.

Varias unidades de emergencia llegaron al sitio para atender la situación.

Por el momento, las autoridades no confirmaron nada sobre el estado de salud de la persona ni las circunstancias que provocaron la colisión.

La emergencia permanece en atención, Cruz Roja también se mantiene pendiente al tema.

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