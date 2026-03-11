El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de apellido Trejo, de 58 años, sospechoso de realizar amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, durante una transmisión en vivo de Noticias Repretel el pasado 6 de marzo.

El incidente ocurrió mientras el periodista Fabián Meza realizaba un reporte, momento en el que el sujeto interrumpió la transmisión y aprovechó el espacio frente a cámaras para lanzar insultos y amenazas contra ambos funcionarios.

Detención por otro proceso judicial

Según confirmaron las autoridades, el hombre no se detuvo específicamente por las amenazas emitidas durante la transmisión. Su captura se dio debido a una orden relacionada con el incumplimiento de una pensión alimentaria.

No obstante, el OIJ remitió un informe adicional al Ministerio Público para que las amenazas realizadas en vivo también sean incorporadas dentro del expediente judicial.

Investigación y posible evaluación médica

El caso ahora se investiga en conjunto con la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal del sospechoso por el presunto delito de amenazas contra funcionario público.

De acuerdo con las autoridades, el hombre deberá someterse a una valoración en el Departamento de Medicina Legal, con el fin de determinar si posee la capacidad de comprender sus actos y enfrentar un proceso judicial.

En caso de que el peritaje determine que padece un trastorno de salud mental que afecte su capacidad de imputabilidad, podría ser declarado inimputable.

En ese escenario, el Código Penal establece que la persona sería sometida a medidas de seguridad, como el internamiento en un centro médico especializado, en lugar de una pena de prisión.

Familiar de diputado electo

El sujeto, de 58 años, se vió recientemente en las inmediaciones de la Plaza de la Cultura y también durante la manifestación del 8 de marzo, donde presuntamente habría realizado otras amenazas.

Además, la prensa del Frente Amplio indicó que el detenido es tío del diputado electo Antonio Trejos y enfrenta problemas de salud mental que se habrían agravado con el consumo de licor.

Otro caso bajo investigación

Las autoridades también confirmaron que investigan otro caso relacionado con amenazas contra funcionarios públicos. Se trata de la detención de Tatiana Gamboa, quien se capturó en el cantón de Osa.

Según la investigación, la mujer habría realizado publicaciones en redes sociales en las que incitaba a un golpe de Estado para evitar que la presidenta electa asumiera el poder.

Este caso también se analiza por el OIJ y el Ministerio Público por el presunto delito de amenazas contra funcionario público.

Las autoridades mantienen ambas investigaciones en desarrollo mientras se recaban pruebas y se realizan las valoraciones correspondientes.