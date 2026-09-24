Persona queda atrapada tras fuerte deslizamiento de tierra

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Una persona quedó atrapada tras un fuerte deslizamiento de tierra registrado este jueves en el sector de Pozos de Santa Ana, San José.

La Cruz Roja Costarricense mantiene la atención de la emergencia y desplazó unidades hasta el sitio para realizar las labores de rescate.

Hombre quedó atrapado por cúmulo de tierra

Según confirmó la Cruz Roja, se trata de un hombre de 40 años que quedó atrapado por un cúmulo de tierra.

El material cubre sus extremidades inferiores, por lo que los equipos de respuesta trabajan para liberarlo.

Los socorristas iniciaron las labores de rescate para retirar la tierra y poner a salvo al hombre.

Imagen ilustrativa

Liberación del paciente

A esta hora, se reporta la liberación del paciente llevado en condición crítica al centro médico en una ambulancia de la Cruz Roja.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre otras personas afectadas por el deslizamiento.

La emergencia se mantiene en desarrollo en Pozos de Santa Ana.

La Cruz Roja indicó que ampliará la información conforme avance la atención y se conozcan más detalles sobre lo ocurrido.

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