Por: Fernanda Carvajal

La defensa del exmagistrado Celso Gamboa presentó una apelación contra su extradición a Estados Unidos, donde argumentó que las verdaderas motivaciones detrás de la acusación por narcotráfico son de índole política.

Gamboa ejerció como abogado del gobierno de Venezuela en Costa Rica. Según su defensa, por esta razón derivó en una persecución política encubierta bajo cargos de narcotráfico. Así lo expusieron en el documento de apelación que se presentó ese mismo día:

“La labor profesional de mi defendido como representante del gobierno de Venezuela, las presiones públicas ejercidas por altas autoridades del Poder Ejecutivo para acelerar esta extradición, y un patrón de acciones por parte de Estados Unidos, evidencian una motivación política detrás del proceso.”, alegó la defensa.

Además, se añadió: “Este contexto muestra una credibilidad innegable a la tesis de que este proceso es un caso ejemplarizante con fines políticos disfrazado como una causa por narcotráfico.”

¿Por qué Celso trabajó para el Gobierno de Venezuela?

En marzo de 2019, Gamboa fue contratado por el régimen de Nicolás Maduro para interponer una denuncia por usurpación contra la diplomática María Frías, quien ocupaba la embajada de Venezuela en Costa Rica en representación del presidente encargado, Juan Guaidó.

La solicitud de extradición

Según el requerimiento enviado por el gobierno de Estados Unidos, Gamboa habría traficado cocaína en colaboración con el cartel del Golfo de Colombia.

Para la administración del presidente Donald Trump, el régimen de Nicolás Maduro mantiene vínculos con el cártel de los Soles, una organización criminal con presencia en Venezuela.

Argumentos de la apelación

La defensa sostiene que la acusación responde a una persecución política disfrazada de narcotráfico, y de acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, se prohíbe la extradición por delitos políticos y conexos.