Persecución policial termina con sospechosos en fuga y una mujer herida

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Una persecución policial terminó con un sospechoso detenido y una mujer herida, luego de que un vehículo se diera a la fuga a la Policía.
Los ocupantes se internaron en la montaña, intentaron robar una moto, hirieron a la conductora y hasta se quisieron ocultar en el Colegio Técnico de Guácimo.
La víctima herida afirma que “me hicieron parar, yo aceleré pero me alcanzaron, yo me caí y me hicieron una cortada en la mano”.
La Policía, además de detener a un sospechoso, decomisó 2 AK47 que llevaban los presuntos criminales.