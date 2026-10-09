Persecución policial termina con sospechosos en fuga y una mujer herida

Los ocupantes de un vehículo huyeron de la Policía.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Una persecución policial terminó con un sospechoso detenido y una mujer herida, luego de que un vehículo se diera a la fuga a la Policía.

Los ocupantes se internaron en la montaña, intentaron robar una moto, hirieron a la conductora y hasta se quisieron ocultar en el Colegio Técnico de Guácimo.

La víctima herida afirma que “me hicieron parar, yo aceleré pero me alcanzaron, yo me caí y me hicieron una cortada en la mano”.

La Policía, además de detener a un sospechoso, decomisó 2 AK47 que llevaban los presuntos criminales.