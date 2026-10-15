Persecución a motociclistas termina en aparatoso choque

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una intensa persecución policial contra dos motociclistas sospechosos terminó en un aparatoso choque en San Pedro de Montes de Oca, según el reporte de las autoridades.

El seguimiento se mantuvo por varios kilómetros hasta que los conductores perdieron el control de sus vehículos e impactaron de forma violenta contra la estructura vial.

La colisión generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y de oficiales de tránsito para atender a los involucrados y agilizar el paso en la zona.

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, añade que “estamos con la licitación donde queremos incorporar de lleno la aplicación de la inteligencia artificial”.