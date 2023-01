En Colombia, una mujer se logró salvar de una avalancha gracias a la ayuda de sus perros.

Las mascotas respondieron a su dueña al verla atrapada por el barro.

La tomaron de su blusa con los dientes y la arrastraron hasta sacarla del alud de más de 10 metros de profundidad.

La fémina pudo salir con vida del desastre que dejó más de 700 damnificados.

Además, se llevó los caseríos de Santa Clara, La Soledad, Chontaduro, La Manguita y Párraga Viejo, zona donde vivía Ana Cristina Martínez con su esposo y sus cuatro canes: Malú, Bosco, Guardián y Tigre.

“Salimos corriendo. Todo se caía en pedazos, no había energía y la tierra temblaba mucho. En medio de nuestra huida, me caí a un barranco de 10 metros de profundidad y mis perros no dudaron en ir a rescatarme. Sentía cómo agarraban la blusa con sus dientes para que me pusiera de pie porque la tierra se me iba a venir encima a matarme”, Dijo la colombiana en una entrevista con un medio local.

A pesar de las lesiones y golpes en su cuerpo, la fémina pudo volver con su esposo para intentar salir del derrumbe y resguardarse.

Sus perros continuaron ayudando a sus amos y hallaron un camino que los trasladó a un cerro más seguro.

“Cuando subíamos buscando refugio, escuchábamos la tierra crujir. Las casas de nuestros vecinos ya estaban desocupadas y se escuchaban caer, era una escena aterradora, como un apocalipsis”, insistió la mujer.

Luego, la pareja y sus canes pudieron ser rescatados en horas de la mañana y recibieron atención médica, tanto ellos como las mascotas, quienes no se separaron de sus dueños ni un segundo.

“Mis animales son una bendición, me salvaron la vida y, si me dicen que ellos tienen que salir del hotel en el que estamos ahora, me salgo con ellos. Prefiero irme yo de cualquier lugar antes que dejarlos tirados”, concluyó la Martínez.