Un perro que fracasó en la academia de policía tuvo una segunda oportunidad de servir a las personas en Taiwán.

El 3 de abril de este mes se dio un devastador terremoto que afectó a la nación asiática. Con una magnitud de 7,4 afectó distintas localidades, provocando daños estructurales, muertes y desaparecidos.

Roger, es un labrador que había fracasado como detector de drogas por su personalidad juguetona y falta de atención para atender las órdenes. Pero eso no fue un impedimento para ayudar a la sociedad y lo convirtieron en un perro de rescate.

“No digo que no fuera bueno o que no se llevara bien con los demás. Pero el requisito para los perros detectores de narcóticos es que no puedan ser demasiado inquietos e independientes”, comentó en una entrevista Chen Chih-san, capitán de la unidad de perros de rescate del Departamento de Bomberos de Kaohsiung.

La prueba del éxito en el cambio de aires fue cuando Roger fue con sus cuidadores a un parque nacional de Taiwán muy dañado por el movimiento telúrico y el perro encontró el cuerpo de una mujer desaparecida de 21 años. Su historia se hizo conocida por delante de los otros animales.

Junto a su grupo de trabajo, Roger y los demás perros también han sido aliciente para los pobladores de salir adelante y un método de sacarles la sonrisa luego de un momento tan frío.

Ya con 8 años, a canino le queda un año más en servicio y luego lo jubilarán, pero su labor no pasó desapercibida, ya que se llevó un galardón Organización Internacional de Perros de Rescate en 2022.

Con información de: CNN.