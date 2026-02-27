Este jueves, un joven de 23 años perdió la vida tras ser mordido en el cuello por su propio perro de raza American Stafford en Boca Arenal de Cutris, mientras lavaba la jaula del animal. La madre del hombre también resultó con una mordedura en el brazo y fue atendida por cuerpos de emergencia. El perro fue sacrificado después del incidente.

Los ataques de perros, aunque poco comunes, pueden ser peligrosos y ocurrir con animales que aparentemente no muestran agresión previa. Saber cómo reaccionar puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones graves.

Consejos básicos para enfrentarse a un perro agresivo o evitar un ataque

Mantenga la calma

Si ve a un perro que actúa de forma agresiva, evite mostrar miedo o movimientos bruscos. Los cambios demasiado rápidos pueden hacer que el perro se sienta amenazado o estimulado a atacar.

No corra ni haga gestos exagerados

Correr activamente puede provocar el instinto de persecución del perro. Permanezca quieto o retroceda lentamente sin darle la espalda al animal.

Mirar directamente a los ojos del perro puede interpretarse como una señal de desafío. Mantenga la mirada indirecta y la cabeza algo baja.

Ponga su cuerpo de lado y permanezca quieto

Gire su cuerpo suavemente hacia un lado y cruce los brazos si es posible. Esto puede hacer que parezca menos amenazante.

Usar objetos como barrera

Si tiene una chaqueta, bolso o mochila, colóquelos entre usted y el perro para proteger zonas vulnerables como la cabeza y el cuello.

Si lo tiran al suelo

Pósicionese en forma de una bola, protegiendo su cabeza y cuello con sus manos. Manténgase quieto y silencioso hasta que el perro pierda interés o llegue ayuda.

Después de un ataque: pasos importantes

Busque atención médica de inmediato.

Incluso heridas pequeñas pueden infectarse o requerir tratamiento.

Reporte el incidente a las autoridades.

Esto puede ayudar a prevenir futuros ataques y asegurar que se investigue el caso.

Prevención siempre es clave

Antes de interactuar con un perro desconocido:

Pregunte al dueño si puede acercarse.

Observe el lenguaje corporal del animal: ladridos intensos, gruñidos o postura rígida pueden indicar tensión.

Evite tocar o acercarse a perros que estén detrás de puertas, rejas o cercas sin la presencia de su cuidador.

La tragedia en Cutris es un recordatorio de que los perros son seres vivos con instintos propios. Aunque muchos son afectuosos, saber cómo actuar puede ser determinante para proteger nuestra integridad y la de quienes nos rodean en situaciones inesperadas.

