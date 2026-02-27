Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un hombre de 23 años falleció la mañana de este jueves tras ser atacado por su propio perro en Boca Arenal de Cutris, en San Carlos, provincia de Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 10:59 a.m., según el informe preliminar de los cuerpos de socorro. De acuerdo con la información inicial, el joven se encontraba lavando la jaula del animal cuando fue atacado.

Testigos indicaron que el perro, de raza American Stafford, lo mordió en el cuello, provocándole una herida severa que resultó letal.

Madre del fallecido también resultó herida

Durante el incidente, la madre del joven intentó intervenir y también fue mordida en el brazo por el animal. Su condición no ha sido detallada por las autoridades.

Cuando la unidad básica de atención llegó al sitio, el joven ya no presentaba signos vitales.

El perro fue sacrificado tras el ataque

Posterior a los hechos, el animal fue sacrificado. De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el ataque.

Este caso se convierte en la segunda muerte registrada en el país por ataque de perro en los últimos tres meses.

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