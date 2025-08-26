Un perro se robó la atención de los aficionados en un juego entre Plaza Colonia y Cerro, del Torneo Clausura de la liga de Uruguay, a eso del minuto 67′.
El animal ingresó al terreno de juego y corrió por varios metros, hasta encontrar una valla publicitaria, la cual orinó. Su atuendo y personalidad llamó la atención de los narradores del partido. Inclusive hicieron bromas con la llegada del can.
La presencia del animal hizo que el juego se detuviera por varios minutos.
Finalmente se puede ver cómo un oficial lo detiene de su pechera y se lo lleva del lugar. Hecho no pasó desapercibido y medios internacionales compartieron el jocoso momento.
Con información de: TNT Sports.