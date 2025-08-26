Un perro se robó la atención de los aficionados en un juego entre Plaza Colonia y Cerro, del Torneo Clausura de la liga de Uruguay, a eso del minuto 67′.

El animal ingresó al terreno de juego y corrió por varios metros, hasta encontrar una valla publicitaria, la cual orinó. Su atuendo y personalidad llamó la atención de los narradores del partido. Inclusive hicieron bromas con la llegada del can.

Perro invade el Plaza Colonia vs Cerro y es detenido por las fuerzas policiales pic.twitter.com/gONuBMbyf6 — Marcos (@marcosquintanna) August 17, 2025

La presencia del animal hizo que el juego se detuviera por varios minutos.

Finalmente se puede ver cómo un oficial lo detiene de su pechera y se lo lleva del lugar. Hecho no pasó desapercibido y medios internacionales compartieron el jocoso momento.

Con información de: TNT Sports.