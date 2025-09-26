El piloto británico Lewis Hamilton atraviesa un momento difícil tras revelar que su perro Roscoe, un bulldog inglés de 12 años, se encuentra en coma inducido. El animal sufrió una grave neumonía que le complicó la respiración y, durante su ingreso al hospital, su corazón se detuvo temporalmente antes de ser reanimado por el equipo médico.

Una estrella en redes sociales

Roscoe no solo es el compañero inseparable de Hamilton desde 2013, sino que también se ha convertido en una figura viral en redes sociales. Su cuenta de Instagram, gestionada por Hamilton, supera el millón de seguidores, quienes siguen de cerca su vida junto al piloto y sus aventuras dentro y fuera de los paddocks de Fórmula 1.

Ausencia en los test de Pirelli

Debido a la delicada situación de su mascota, Hamilton decidió ausentarse de los test de neumáticos de Pirelli en Mugello, Italia, dejando su lugar al piloto de reserva Guanyu Zhou. El británico pidió a sus seguidores mantener a Roscoe en sus pensamientos y oraciones mientras atraviesan este difícil momento.

Una ola de apoyo y esperanza

La comunidad de fans de Hamilton y seguidores de Roscoe ha mostrado una fuerte reacción de apoyo, compartiendo mensajes de esperanza para la pronta recuperación del bulldog inglés. Hamilton mantiene la esperanza de que su fiel amigo logre despertar del coma en las próximas horas, resaltando la profunda conexión entre el piloto y su mascota.