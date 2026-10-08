Perro ataca y muerde a niño de 4 años

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un niño de 4 años fue atacado y mordido por un perro la mañana de este jueves en Obandito de Sardinal, Guanacaste.

Menor recibió atención de emergencia

El incidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando el menor sufrió la mordedura de un perro, aparentemente de raza pitbull.

Tras el ataque, equipos de emergencia atendieron al niño en el lugar y coordinaron su traslado a la Clínica de Carrillo.

El menor ingresó al centro médico en condición estable para recibir una valoración médica y determinar el alcance de las lesiones provocadas por la mordedura.

Investigan ataque del perro

El caso ocurrió durante la mañana de este jueves en la comunidad de Obandito de Sardinal.

Por ahora, la información disponible señala que el niño recibió atención médica luego del ataque del animal.

Las autoridades y equipos de emergencia mantienen el seguimiento del caso para conocer más detalles sobre lo ocurrido.

La situación generó atención en la comunidad debido a que el afectado es un menor de apenas 4 años.

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