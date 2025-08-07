Una menor de seis años sufrió lesiones en sus extremidades tras ser atacada por un perro de raza pitbull en Villa Esperanza de Pavas, incidente donde familiares lograron intervenir para detener la agresión y solicitar ayuda de socorristas.

El animal, que pertenecía al mismo hogar donde residía la niña, evidenció riesgos en la tenencia de mascotas potencialmente peligrosas sin supervisión adecuada.

La víctima fue trasladada a un centro médico para evaluación, reabriendo el debate sobre regulaciones específicas para razas consideradas de alto riesgo.