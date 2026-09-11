Perro habría sido víctima de abuso sexual por parte de su dueño

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una perrita llamada Akira habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre en Limón, según el reporte recibido por la Fundación Nórdicos, organización que la rescató y actualmente le brinda atención veterinaria.

Akira fue rescatada en Limón

De acuerdo con la fundación, Akira se encontraba en una zona conflictiva de Limón y habría estado bajo el cuidado de personas que permanecían en un búnker. El caso fue reportado varios días antes del rescate, pero ningún vecino había podido darle refugio.

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Finalmente, una mujer permitió que la perrita permaneciera temporalmente en un corredor, lo que facilitó que la Fundación Nórdicos pudiera trasladarla para recibir atención.

La perrita requiere atención veterinaria

Tras su rescate, los especialistas detectaron que Akira tiene un tumor venéreo transmisible, además de otras necesidades médicas que están siendo atendidas por la fundación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del maltrato animal en el país. Solo durante 2025 se registraron 6.457 denuncias por maltrato animal, un aumento cercano al 37% respecto al año anterior.

Fundación busca cambiar su historia

La Fundación Nórdicos trabaja en el rescate, recuperación y adopción de animales en condición vulnerable. Akira forma parte de varios casos atendidos recientemente, junto con otros perros como Cooper y Kala, una perrita rescatada de un criadero en Alajuela.

La organización también realizará una feria de adopción para encontrar hogares responsables para algunos de los animales que actualmente se encuentran bajo su cuidado.