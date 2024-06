Jeyland Mitchell es tendencia y no solo en Costa Rica, el defensor de 19 años se mostró al mundo en su primera copa importante, la Copa América y no contra cualquiera, contra Brasil de Vinicius.

Previo al juego, ya Francisco Calvo lo avisaba, tiene material para jugar en la Premier League y hoy Jeyland Mitchell dio indicios de eso que ven sus compañeros y técnico.

Desde cuentas importantes como la de Mister Chip, hasta aficionados de todo el mundo; brasileños, ticos, hondureños, hasta argentinos, destacaron al defensor.

Jeyland Mitchell fue otro de los altísimos valores de Costa Rica ante Brasil esta noche. Tiene… 19 años! Juega en Alajuelense ¿Cuánto debutó con la Selección? En febrero de este año. Sí, leyeron bien. pic.twitter.com/dhZ35ZdJ7r — VarskySports (@VarskySports) June 25, 2024

Sin duda el marcaje a Vinicius, reciente campeón de la Champions y máxima figura del Real Madrid, fue relevante para el mundo y el que empezó como un joven desconocido de 19 años, ya empieza a marcar su nombre en el fútbol americano.

Jeyland Mitchell 🇨🇷(2004) pocketed Vinícius Júnior tonight 😤 pic.twitter.com/3Ena88ntQR — Football Report (@FootballReprt) June 25, 2024

Invictos, medio mexicano con gran repercusión, escribió maravillas del defensor de Alajuelense quien podría tener una ventana importante en la Copa América para su futuro.

¿Vinicius? ¿Rodrygo? ¿Endrick? Pues hoy se encontraron con la perla defensiva de Costa Rica. Con apenas 19 años de edad, y siendo su debut en un gran torneo internacional, Jeyland Mitchell se mandó un partidazo ante Brasil. Qué personalidad, qué poderío, qué competitividad.… pic.twitter.com/oICoLufMdu — Invictos (@InvictosSomos) June 25, 2024

Analistas de datos deportivos también mostraron los números del 3 costarricense de 19 años.

Jeyland Mitchell, 19 años.



Juega en Alajuelense y hoy hizo un partidazo como central derecho contra Brasil.



No va a durar nada en Costa Rica. 🌟🇨🇷 pic.twitter.com/fGuB2gasRo — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 25, 2024

🇨🇷 Jeyland Mitchell: el joven central tico que detuvo a Vinicius.



Gran resultado para Costa Rica y plausible debut del defensor en Copa América.



En colaboración con @clavadoenunvar. pic.twitter.com/iMuTwwtpXk — La Cantera (@lacanteramx_) June 25, 2024

Míster Chip también avisó sobre Jeyland Mitchell, a quien destacan su edad y su poderío ante una Brasil con grandes figuras.

BRA 🇧🇷0-0🇨🇷 CRC (85')



Pase lo que pase en los minutos finales, Costa Rica ha protagonizado la mejor actuación defensiva en la 1ª fecha de la Copa América 2024. Jeyland Mitchell tiene 19 años, por cierto. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 25, 2024

Periodistas centroamericanos también quedaron impresionados con el central derecho de la tricolor.

Francisco Calvo lo elogió recientemente y con justa razón. Tiene solamente 19 años y ha mostrado una jerarquía extraordinaria ante una de las mejores ofensivas en el mundo. Excelente defensor. No va a durar mucho tiempo en la Liga Deportiva Alajuelense.



Jeyland Mitchell 🇨🇷 ⚔️ pic.twitter.com/NMhuuKKowM — Oscar Funes (@chacofunesjr) June 25, 2024



Alfaro tiró al ruedo a un chico de 19 años a rifársela con Vini Jr y lo dejó poquitito.



Jeyland Mitchell de la LD Alajuelense. Es lo que aquí muchas veces se critica que el Panamá 🇵🇦 a chicos de 18,19,20 años se la piensan para darle chance.



Costa Rica ya tiene relevo de un día… pic.twitter.com/DnKvIj2yaQ — 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐫 (@leoaguilar_29) June 25, 2024

Las palabras de Alfaro a Jeyland Mitchell

Por último sería Gustavo Alfaro quien habló de Jeyland Mitchell, con amplitud, gratitud y muy centrado en que el jugador no debe perder la cabeza ante los elogios.

“La verdad es que muy bueno, más que nada porque le tocó bailar con la más fea, la más complicada y más porque él no tenía una referencia de marca, porque si le das a Jeyland un jugador para marcar él lo neutraliza, de pronto le falta adquirir un poco de maña, hizo dos faltas en las bandas, yo le dije que cuando marqués en las bandas no saqués las piernas para no generar la falta, cometió dos faltas en ese aspecto, para el sería más fácil si tenía una referencia, pero hoy la tuvo más difícil porque a veces Rodrigo arrancaba por esa parte, después Vinicius, para eso tenés que tener compresión de juego, eso es una de las demostraciones que dio Jeyland”.

“Hasta el final terminó atacando en una jugada, como punto de partida no tengo dudas, yo lo cité cuando jugaba en un equipo chico, lo llevamos a un microciclo de la selección, después jugó en uno de los equipos más grandes de Costa Rica y hoy está en la selección, si ese chico estaría en otro futbol se le vería con otros ojos”.

“Este chico puede jugar, mientras siga creciendo y madurando, tiene el paso en el fútbol de Europa”.