Una escena devastadora ha conmovido a toda Bolivia y al resto de Latinoamérica. El pasado 4 de agosto, la comunidad de Yacuiba fue sacudida por una tragedia que dejó una marca imborrable en el corazón de una familia.

Un feroz incendio arrasó con una vivienda, y dentro de ella, un niño de apenas seis años perdió la vida. El pequeño se encontraba solo cuando las llamas comenzaron a consumir la estructura con una velocidad que no le dio ninguna oportunidad de escapar.

Yacuiba: Un niño de seis años pierde la vida en un incendio #Incendio #Bolivia #norteweb



En horas de la mañana se reportó un incendio en la avenida Bolivia, próximo al local ex Gota Bailable, lamentablemente un niño de seis años no pudo huir y pierde la vida. pic.twitter.com/kdDV8mVeAD — NorteWeb Salta (@nortewebsalta) August 5, 2025

Cuando los padres regresaron a casa, se toparon con lo impensable: el fuego ya había hecho lo suyo, y entre los restos calcinados, hallaron el cuerpo sin vida de su hijo. La escena quedó registrada en video que rápidamente se difundieron en redes sociales, donde se puede escuchar el llanto desgarrador del padre repitiendo entre gritos: “No, mi hijo no”.

El video ha conmovido a miles de personas en todo el continente, dejando un llamado urgente a la conciencia: cualquier descuido puede convertirse en una tragedia, especialmente cuando hay niños solos en casa.