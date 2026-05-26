La propuesta de someter a pruebas de polígrafo, o detector de mentiras, a jerarcas de Fuerza Pública y ministros, abrió el debate sobre los alcances reales de este mecanismo.

Incluso, la presidente Laura Fernández indicó que analiza aplicar estas evaluaciones a altos mandos con el objetivo de detectar posibles vínculos con corrupción, crimen organizado o narcotráfico.

Noticias Repretel acudió hacia donde el fisiólogo forense Alejandro Mesén, en donde el periodista Jesús Chacón explicó cómo el sistema analiza respuestas fisiológicas generadas por recuerdos específicos y no detecta mentiras de forma directa.

¿Cómo le fue a Jesús?

Jesús se sometió al detector a manera de ejemplo, y recibió una serie de preguntas retadoras por parte Mesén, que arrojaron distintas frecuencias en la pantalla.

Durante una demostración, el experto detalló que el procedimiento utiliza sensores colocados en el tórax, dedos y brazo para medir variables como respiración, actividad fisiológica y cambios corporales mientras se responden preguntas previamente preparadas.

Según Mesén, antes de cada evaluación existe una fase de preentrevista en la que se define cada tema y pregunta para provocar una reacción asociada a recuerdos concretos.

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De momento, la propuesta genera opiniones divididas. Una encuesta realizada por Noticias Repretel mostró que un 94 % de los participantes está de acuerdo con aplicar este tipo de evaluaciones a jefes policiales y a ministros.

Repase las imágenes al completo en el video adjunto.