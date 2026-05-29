El mercado sigue activo en el campeonato nacional, y ahora es turno del Municipal Pérez Zeledón de anunciar un fichaje importante.

Los pezeteños confirman la llegada de José Alvarado Rodríguez, procedente directamente desde la Liga Deportiva Alajuelense.

Detalles del fichaje

Alvarado llegó el semestre anterior al cuadro manudo desde la segunda división por petición de Óscar Ramírez, pero no logró consagrarse en el equipo habitual.

Ahora, se marcha a Pérez Zeledón, en donde se convierte en el quinto refuerzo de los generaleños para el Torneo de Apertura 2026.

Según indicó el club en un comunicado oficial, el contrato será por dos torneos cortos, hasta el 30 de junio del 2027.

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