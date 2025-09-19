Este viernes 19 de setiembre, un incendio de gran magnitud se registró en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, provocando la pérdida total de un supermercado y afectando la infraestructura de varios locales comerciales.

Según el Cuerpo de Bomberos, cinco unidades se trasladaron al lugar para controlar la emergencia. El fuego consumió aproximadamente 800 metros cuadrados, dejando pérdidas irreparables en la zona.

La Cruz Roja también acudió al lugar para atender a ocho personas que resultaron afectadas por el humo y la situación, aunque ninguna requirió traslado a un centro médico.

Las autoridades investigan las posibles causas del incendio, mientras los vecinos y comerciantes de Paraíso de Cartago enfrentan las consecuencias de esta tragedia que impacta la actividad comercial de la zona.