El ex mandatario de Uruguay, que también fue guerrillero izquierdista como el dictador nicaragüense, se refirió a la persecución política que lleva adelante el régimen sandinista

El ex mandatario de Uruguay José “Pepe” Mujica dijo este jueves en Montevideo que al líder de Nicaragua, Daniel Ortega, “hace rato que se le fue” la mano, en referencia a la ola de represión de opositores en Managua.

“¿La mano? Hace rato que se le fue” a Ortega, dijo Mujica, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la situación en Nicaragua.

El régimen nicaragüense detuvo a centenares de opositores en el clima de represión que siguió a la crisis política y social en 2018 de protestas callejeras contra Ortega, un ex guerrillero en el poder desde 2007, reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

El miércoles, Nicaragua declaró “traidores a la patria” a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.

Entre los 94 señalados figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente ex embajador ante la OEA, Arturo McFields, el ex canciller Norman Caldera y el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.

Mujica, que también fue guerrillero izquierdista en el siglo XX antes de convertirse a la vida política democrática uruguaya y ser presidente (2010-2015), hizo el comentario sobre Ortega a la salida de un acto en la Universidad de la República, en el que fue homenajeado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, por “su contribución al proceso de construcción de paz” en ese país.

“No hicimos otra cosa que lo que teníamos que hacer”, dijo Mujica sobre su papel facilitador. “Me siento parte de Colombia, porque es nuestra América”.

El ex mandatario de 87 años retirado de la vida parlamentaria comentó que ahora su papel “es sembrar ideas para que las recojan nuevas generaciones”.

La situación de los exiliados de Nicaragua

Los ex prisioneros nicaragüenses desterrados a EEUU hace una semana, un grupo de 222 de los que cerca de 80 llegaron a Miami desde Washington, denunciaron este miércoles en esa ciudad del sur de Florida un empeoramiento de la situación política en su país y dijeron que valoran la oferta de nacionalidad de España.

Isaac Isaias Martínez, uno de los que llegaron a EEUU dijo este miércoles a la agencia de noticias EFE que ya trabaja para combatir al Gobierno de Managua desde Miami.

“La situación política es cada vez más difícil, pero ya trabajo para luchar desde Miami a través de las redes sociales”, destacó Martínez, que llevaba 2 años encarcelado, antes de su destierro.

Martínez, acusado de conspiración y traición a la patria, entre otros cargos, explicó que hasta que fue enviado a prisión era el director de la emisora La Voz del Río San Juan, desde donde criticaba la política del Gobierno.

(Con información de AFP y EFE)