Pep Guardiola marcó una era como entrenador al ganar cuanto torneo se le interpuso en su camino. Sin embargo, pese a su laureado currículum, el director técnico español aún tiene metas por tachar y sorprendió durante una entrevista con ESPN al reconocer cuál es su sueño luego de concluir su contrato con el Manchester City de Inglaterra.

El catalán tiene contrato con los Ciudadanos hasta junio de 2025 y, tras la marcha de Jürgen Klopp del Liverpool, incluso deslizó la posibilidad de ampliar el contrato por más tiempo; sin embargo, tiene claro que en el futuro cercano le gustaría tomar las riendas de una selección.

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 ó 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, develó el estratega. Aunque luego, aclaró entre risas: “Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”. Producto de su exitosa carrera llegó a ser vinculado en el pasado con combinados nacionales top, como el de Brasil o Inglaterra.

El director técnico dejó una huella imborrable a nivel clubes al conquistar un total de 37 trofeos entre sus pasos por Barcelona (dos Copa del Rey, tres Ligas de España, tres Supercopa de España, dos Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes), Bayern Munich (tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes) y Manchester City (cuatro Copa de la Liga, cinco Premier League, dos Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

No obstante, aprovechó la entrevista para aclarar que hoy su cabeza está en la de mantener en lo más alto al Manchester City, conjunto con el que viene de hacer historia al conquistar la primera Orejona de su historia. “Si lo hago mal, me voy a casa. Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo para el fútbol. Tenemos tiempo. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado”, soltó.

Los Ciudadanos en la actual temporada son escoltas de Liverpool en la Premier League (se ubican a cuatro unidades, pero con un juego pendiente), se encuentran en octavos de la Champions League (en la ida, en Dinamarca, vencieron 3-1 a Copenhague) y en la misma instancia en la FA Cup (chocará contra Luton Town). En contrapartida, cayó en tercera ronda de la Copa de la Liga ante Newcastle United).

“Cuando llegué al Barcelona el 86 por ciento de la gente no me quería. Decía: ‘perfecto, es mejor llegar así que todo sea bueno desde el primer día’. Prefiero que la gente dude y necesito que no crean, me da una energía para demostrar que están equivocados. Siempre intentan poner escusas cuando ganas. En el Barça era por Messi, en el Bayern porque siempre gana la Bundesliga y en el City por el dinero”, se defendió.

Para cerrar, defendió a su delantero estrella Erling Haaland: “No solo critican a Haaland o Guardiola. Están esperando que no marque 56 goles. Están esperando que falle. Siempre ha sido así. Con Pelé, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Neymar también pasó. Si quieres luchar contra esto estás perdido. Tienes que pensar que cuando el árbitro hace sonar el silbato, yo juego y tú no. Ahora te voy a demostrar que tú estás equivocado, yo tengo razón”. El noruego, pese a que se perdió algunos partidos por lesión, acumula 22 goles y seis asistencias en 28 presentaciones.