El engaño de tico para burlar a EE.UU. y recibir pensión de fallecida por 20 años

Un costarricense habría ocultado durante 20 años la muerte de una educadora estadounidense para continuar cobrando su pensión. El sospechoso, administrador del hogar de ancianos donde vivía la mujer, habría recibido unos $800 mil, equivalentes a cerca de ₡356 millones.

La mujer llegó al país en 1999

La educadora, de apellido Colling, era originaria de California y llegó a Costa Rica en 1999, cuando tenía 71 años, para pasar sus últimos años en un hogar de ancianos ubicado en La Uruca, San José.

El administrador del centro, de apellido Abarca, es ahora investigado por la Fiscalía de San José por presuntamente ejecutar un millonario fraude contra el sistema de jubilación de los educadores del estado de California.

¿Cómo comenzo el plan?

La estadounidense falleció en 2005, siete años después de haber llegado al país.

Según la investigación, Abarca se encargó de su funeral y posteriormente habría comenzado a planear la forma de ocultar su muerte para continuar recibiendo el dinero de la pensión.

El sospechoso se habría presentado como apoderado de la mujer y habría utilizado documentación falsa para hacer creer a las autoridades estadounidenses que ella continuaba con vida.

¿Cómo cobró el dinero?

Para 2006, Abarca habría presentado documentación falsa ante el sistema de jubilación de los educadores de California.

Con estos documentos habría conseguido ser reconocido como apoderado de Colling y obtener una tarjeta bancaria vinculada al pago de la pensión.

De esta manera, habría recibido durante aproximadamente 20 años al menos $800 mil, unos ₡356 millones.

Engaño se descubrió 20 años después

El fraude habría continuado hasta que el sistema de jubilación de California comenzó a investigar si la mujer todavía estaba con vida.

Las autoridades estadounidenses solicitaron información mediante la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y así descubrieron que Colling había fallecido años atrás.

La Fiscalía de San José investiga al sospechoso por los delitos de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.

Detuvieron al sospechoso en Heredia

Abarca fue detenido el pasado 25 de julio en su vivienda en Heredia.

Sin embargo, quedó sujeto a medidas cautelares que incluyen firmar periódicamente, mantener un domicilio fijo y no salir del país.

La investigación continúa para determinar todas las circunstancias del supuesto fraude.

Aunque el dinero habría sido sustraído del sistema de pensiones de Estados Unidos, los hechos investigados ocurrieron en Costa Rica.

Por esta razón, la Fiscalía de San José lleva adelante la investigación, mientras mantiene cooperación con las autoridades estadounidenses y su embajada para recopilar y oficializar las pruebas del caso.

De ser condenado, el sospechoso podría enfrentar penas de prisión por los diferentes delitos que se le atribuyen.