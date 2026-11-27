Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Diciembre puede generar conflictos entre padres separados cuando llega el momento de cumplir con las obligaciones económicas hacia sus hijos.

El abogado Pedro Beirute explica las reglas que contempla la legislación costarricense para el pago de la pensión alimentaria durante este mes.

El especialista aborda la diferencia entre la mensualidad ordinaria y el aguinaldo por pensión, así como su obligatoriedad y la fecha límite para depositarlo.

También plantea qué puede hacer el progenitor que tiene a cargo a los hijos si llega el 20 de diciembre y todavía no recibe ese pago.