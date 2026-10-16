Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Película costarricense grabada en la Zona de los Santos llegará a un festival en Nueva York, específicamente al Chelsea Film Festival, dedicado a resaltar el cine independiente.

La producción titulada “Cuando el vino se encuentra con el café” fue seleccionada oficialmente para participar en este festival internacional con sede en Nueva York.

Asimismo, el evento se centra en descubrir y empoderar a creadores independientes mediante largometrajes, documentales y proyectos cortos.