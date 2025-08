La película biográfica de Michael Jackson, titulada Michael, ya no se estrenará en octubre de 2025 como estaba previsto. La nueva fecha oficial es el 24 de abril de 2026, según confirmó la productora Lionsgate en sus redes sociales.

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la cinta promete retratar la vida del Rey del Pop desde sus inicios con The Jackson 5 hasta el lanzamiento de su exitoso álbum Off the Wall. El protagonista es Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien ha sido elogiado por su parecido vocal y físico.

Aunque el rodaje principal finalizó en mayo de 2024, algunos circunstancias legales obstaculizaron la incorporación de ciertas escenas.

Con un presupuesto de más de $150 millones, Michael es una de las biopics musicales más ambiciosas de los últimos años. Su estreno global estará a cargo de Universal Pictures, mientras que Lionsgate lo distribuirá en Estados Unidos.

Con información de: www.hollywoodreporter.com