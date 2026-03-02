Las fiestas cívicas de Liberia, que históricamente han sido espacios familiares y culturales, quedaron nuevamente bajo la lupa tras la difusión de varios videos que muestran fuertes peleas entre jóvenes en las cercanías del campo ferial.

Las imágenes, que circulan ampliamente en redes sociales, evidencian zafarranchos en los que participan más de diez personas al mismo tiempo, muchos de ellos con sombreros y vestimenta típica propia de estas celebraciones.

Videos captan riñas multitudinarias en el campo ferial

En los videos se observa cómo varios jóvenes intercambian golpes en medio de la multitud, mientras otras personas intentan separarlos o simplemente se apartan para evitar resultar heridas.

A diferencia de otros incidentes donde se enfrentan dos o tres personas, en esta ocasión la riña involucra a un grupo numeroso, lo que aumenta el riesgo para quienes asisten con sus familias.

Las peleas ocurrieron en el marco de las fiestas cívicas de Liberia, una actividad tradicional que reúne a vecinos y visitantes para disfrutar de conciertos, comidas típicas y eventos culturales.

Vecinos expresan temor por la inseguridad

Tras la difusión de los videos, varios costarricenses manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia en espacios públicos.

Algunos aseguran que ya no se sienten seguros ni siquiera en actividades recreativas.

“Uno no sabe qué puede pasar, si es un pleito o algo más grave”, comentó uno de las personas consultadas.

Otros señalaron que el consumo excesivo de licor y drogas durante este tipo de eventos podría detonar este tipo de enfrentamientos.

Consumo de alcohol y conflictos personales, entre las posibles causas

Aunque todavía no se confirma el motivo específico de la pelea en Liberia, en este tipo de actividades es común que influyan factores como:

Consumo excesivo de alcohol

Presunto uso de drogas

Problemas sentimentales

Rivalidades previas entre grupos

Vecinos aseguran que muchas veces estos conflictos inician por discusiones mínimas que escalan rápidamente debido al estado de alteración de algunos involucrados.