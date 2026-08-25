Videos captan brutales peleas durante fiestas patronales de Barva

Videos difundidos en redes sociales captaron varias riñas y violentas peleas durante las tradicionales fiestas patronales de Barva de Heredia.

Peleas entre la multitud

En las imágenes se observan enfrentamientos entre varias personas en distintos puntos de los alrededores del parque de Barva. En algunos momentos, oficiales de la Policía intentan intervenir y separar a los involucrados.

Uno de los videos muestra incluso a varias personas golpeando a policías que intentaban controlar la situación, mientras que en otra grabación se observa a dos mujeres peleando en el suelo.

Niños y adultos mayores estaban cerca

Las imágenes también muestran la presencia de niños y adultos mayores en medio de la multitud, mientras se desarrollaban los violentos enfrentamientos.

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Por el momento, se desconoce el estado de salud de las personas involucradas y si hubo detenidos por estos hechos.