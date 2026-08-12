Un hombre de apellido Jiménez, de 53 años, resultó apuñalado con un arma blanca la tarde de este martes en Dulce Nombre de Coronado.

Según las autoridades, el sujeto presentó heridas superficiales en el cuello, el rostro y la mano derecha.

¿Cómo ocurrió?

Los hechos ocurrieron pasadas las 6:00 p. m. dentro de una vivienda, donde la víctima estaba con otro sujeto.

Por razones que aún no están claras, ambos tuvieron un altercado y Jiménez terminó herido con un arma blanca.

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A la víctima la trasladaron a un centro médico para recibir atención.

OIJ investiga el caso

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios atendieron la escena.

El caso permanece bajo investigación para determinar qué motivó la agresión y localizar al sospechoso.