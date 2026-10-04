Pelea en medio de fiesta termina con un muerto y una mujer baleada

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Una actividad social terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo en Guadalupe de Goicoechea, San José, luego de una aparente riña que dejó un hombre muerto y una mujer herida de bala.

Riña terminó en balacera

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 a. m., dentro de una vivienda ubicada en Guadalupe de Goicoechea.

Según información preliminar, varias personas participaban en una actividad social cuando se desató una aparente pelea.

Durante la riña, aparentemente una de las personas involucradas sacó un arma de fuego y disparó contra dos de los presentes.

Producto del ataque, un hombre de apellido Cerdas, de 24 años, sufrió heridas de bala y murió en el lugar.

Además, una mujer de apellido Mayorga, de 41 años, resultó herida por arma de fuego.

Autoridades investigan lo ocurrido

Los equipos de emergencia atendieron la situación y confirmaron el fallecimiento del hombre en el sitio.

Por su parte, las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer cómo ocurrió la pelea y determinar quién habría utilizado el arma de fuego.

De momento, la información corresponde a datos preliminares, mientras los agentes realizan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por este hecho ocurrido durante la madrugada.

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